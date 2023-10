Ligue des Champions : la nouvelle soirée ahurissante de Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Mauro Icardi n’est décidément pas un joueur comme les autres. Revenu en très grande forme sous les couleurs de Galatasaray, l’Argentin a encore fait des siennes en Ligue des Champions hier soir. Mené 1-0 à Old Trafford par Manchester United, puis 2-1 à cause d’un doublé du jeune Rasmus Hojlund (17e, 67e), le club stambouliote a réussi à revenir au score par deux fois, d’abord par Zaha (23e), qui n’a pas hésité à chambrer son ancien public, puis Akturkoglu (71e).

Sur cette seconde égalisation, le Turc a été parfaitement servi par Mauro Icardi. Pas forcément très en vue jusque-là, l’attaquant va être le héros de ce dernier quart d’heure. Il a même vécu les montagnes russes. Quelques minutes après sa passe décisive, le voilà qu’il hérite d’un penalty après une énorme faute de relance d’André Onana, contraignant Casemiro à se sacrifier dans la surface, alors que Mertens allait se présenter seul face au gardien.

Encore une drôle de soirée pour Icardi

Rouge et penalty en faveur d’Icardi (77e), lequel s’élançait pour frapper… à côté. Galatasaray se disait sans doute que la chance de l’emporter était passée sauf que, quelques instants plus tard, sur un placement presque irréel d’Amrabat qui couvrait complètement la position d’Icardi au niveau de la ligne médiane. L’ancien Parisien ne se faisait pas prier pour s’en aller ajuster un Onana un peu resté sur sa ligne, offrant les trois points aux siens.

Le genre de scénario rocambolesque qui convient parfaitement au héros de la soirée. Il y a dix jours déjà, Icardi avait vécu une drôle de soirée en championnat face à Istanbulsport. Il avait complètement manqué un penalty tiré en deux temps avec Akturkoglu. Ce dernier avait décalé le ballon au lieu de frapper pour servir l’Argentin de 30 ans mais, alors que le but était grand ouvert, il avait frappé à côté. Il s’était finalement rattrapé quelques instants plus tard en marquant l’unique but du match. Sacré Icardi.