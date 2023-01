PSG : la nouvelle disasterclass de Carlos Soler

La suite après cette publicité

5 buts et 3 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues. Sur le plan statistique, Carlos Soler (26 ans) réalise des débuts globalement honorables avec le Paris Saint-Germain. Un constat bien différent si l’on s’intéresse de plus près aux prestations de l’Espagnol. Souvent absent des débats depuis son arrivée dans la capitale, le milieu de terrain parisien, titularisé sur le côté droit de l’entrejeu face au Stade de Reims, a tout simplement rendu une copie catastrophique. Invisible et incapable d’apporter le moindre supplément d’âme dans la construction du jeu, l’ancien joueur de Valence a, une nouvelle fois, confirmé toutes ses difficultés.

Récemment rappelé à l’ordre par Christophe Galtier, celui qui a été crédité d’un 3,5 par notre rédaction, n’a clairement pas marqué de points, ce dimanche soir, face aux ambitieux Rémois. Complétement dépassé par l’intensité de la paire Munetsi-Matusiwa, l’international de la Roja (14 sélections, 4 buts) n’a rien proposé. Une mauvaise habitude et une situation délicate à gérer pour le PSG. «Sur un plan personnel, au début de la saison j’ai pas eu beaucoup de temps de jeu, je peux comprendre. Je sais que je ne suis pas à mon meilleur niveau mais c’est le football et comme je dis toujours il faut continuer de travailler pour s’améliorer», reconnaissait d’ailleurs l’intéressé en zone mixte après le nul (1-1) concédé face au club champenois.

Carlos Soler, symbole des failles parisiennes !

Avec un seul duel remporté dans le jeu, 3 maigres ballons récupérés et 5 pertes de balle, Soler confirme ainsi son trop faible rendement à Paris. En ce moment, beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau, avouait d’ailleurs Galtier au moment de se pencher sur les performances individuelles de son groupe. Sans être directement cité, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 n’a, quoi qu’il en soit, pas marqué de points dans l’esprit de son entraîneur. Symbole de la torpeur affichée par les siens au cours du premier acte, Soler n’aura pas non plus pesé au retour des vestiaires, et ce malgré le visage plus conquérant affiché par le PSG.

Remplacé par Danilo Pereira peu après l’heure de jeu (63e), le néo-Parisien n’a toujours pas trouvé sa place. Preuve de cet apport discutée et discutable, il n’a été titulaire, en Ligue 1, qu’à 6 reprises en 12 apparitions (472 minutes jouées au total) et n’a disputé aucune rencontre en intégralité. Si les failles sont collectives et qu’il n’est pas le seul responsable, loin s’en faut, de la piètre prestation proposée face aux Rémois, Carlos Soler va, lui aussi, devoir élever son niveau de jeu, au risque de voir son aventure parisienne tourner court.