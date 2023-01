Le PSG est toujours en pleine galère avec ses remplaçants

La suite après cette publicité

Sans ses stars, le PSG a réussi le plus important hier à Châteauroux. Victorieux (3-1) dans la douleur du 14e de National, le club de la capitale s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France. Mais ce fut dur car les deux équipes étaient encore à égalité à la 78e minute. Il aura fallu deux buts signés Soler et Bernat pour sceller la victoire de cette équipe largement remaniée. C’est d’ailleurs l’autre constat à faire. Le banc du PSG a du mal, comme souvent saison après saison. C’est pourtant lui qui doit assurer lorsque les titulaires sont laissés au repos.

Au coup d’envoi, Galtier avait aligné les jeunes Bitshiabu, Zaïre-Emery et Gharbi, en plus de Soler, Sarabia et Ekitike. Sur le papier, cette équipe a tout de même fière allure. Les Titis ont globalement répondu présents, surtout que les deux derniers cités célébraient leur première titularisation professionnelle, Zaïre-Emery devenant même le plus jeune joueur du PSG à débuter un match. Gharbi, malgré une baisse de régime sur la fin, s’est illustré, offrant une passe décisive pour Ekitike sur l’ouverture du score. Avec ce 3e but de la saison, ce dernier commence d’ailleurs à se désinhiber, doucement.

À lire

PSG : les Titis ont conquis à Châteauroux

Sarabia, Soler, même constat d’échec

Les jeunes loups ont les dents longues, mais pendant ce temps là, les plus expérimentés traînent leur spleen. On pense bien sûr à Carlos Soler (26 ans) et Pablo Sarabia (30 ans). Une nouvelle fois, les deux Espagnols ont déçu hier et ça commence à se répéter un peu trop souvent. Notre rédaction a attribué à l’ancien Valencian un 5. Il a été grandement sauvé par son but car avant cela, c’était le néant ou presque, alors qu’il était dans une position de meneur de jeu censée lui convenir… Il risque de ne pas arranger sa situation auprès du duo Galtier-Campos.

La suite après cette publicité

Et que dire de Sarabia que l’on peine à reconnaître depuis son retour dans la capitale. Revenu après sa très belle saison en prêt du côté du Sporting CP, l’ailier a comme un blocage. L’envie de bien faire est là mais il ne réussit pas grand-chose. Hier encore, son début de match est prometteur avant de s’éteindre complètement, récoltant un pauvre 3. Son temps de jeu n’est certes pas immense (19 apparitions TTC) seulement, il n’a encore jamais été décisif cette saison avec son club. Une anomalie qui inquiète et n’encourage pas Galtier et son staff à lui faire confiance pour la suite. C’est d’ailleurs son nom que l’on mentionne en premier lorsqu’on parle mercato…