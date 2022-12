PSG : Luis Campos et Christophe Galtier mettent un gros coup de pression à Carlos Soler

Il rêvait plus grand. Cet été, Carlos Soler a refusé une offre de prolongation de contrat au FC Valence pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un nouveau défi de taille pour l’Espagnol, prêt à passer un cap dans sa carrière. Le 1er septembre dernier, il a donc paraphé un contrat longue durée jusqu’en 2027, preuve que les pensionnaires du Parc des Princes lui faisaient confiance et étaient décidés à avancer main dans la main avec lui. Malgré tout, le joueur de 25 ans savait qu’en arrivant dans la capitale il devrait composer avec une forte concurrence. Mais il était prêt à relever le challenge.

Rapidement, il a avoué s’être bien intégré au sein du vestiaire cinq étoiles du PSG. « Au final (Mbappé, Messi et Neymar), ce sont des gens normaux. Tu te rends compte quand tu es avec eux, que tu peux leur parler, qu’il n’y a pas de problème. Ce sont des gens normaux. Ce qu’il y a, c’est que sur le terrain, ils décident du jeu pour toi […] Je suis venu ici parce que je pense que je peux être important et j’ai signé pour cinq ans. Depuis que je suis ici (avec Galtier), c’est très bon, très sérieux. Il sait ce qu’il veut et travaille très bien tactiquement dans les jours qui précèdent les matches ».

Campos et Galtier attendent plus de Soler

Mais l’international espagnol a dû se contenter de miettes. Il n’a été titulaire qu’à 5 reprises en 12 apparitions toutes compétitions confondues (385 minutes jouées au total) et n’a disputé aucune rencontre en intégralité. Malgré tout, il a su se montrer décisif avec 3 buts et 2 passes décisives. Sélectionné pour participer à la Coupe du Monde au Qatar avec la Roja, Soler n’a pas pu vraiment engranger du temps de jeu, lui qui était un remplaçant dans l’esprit de Luis Enrique. Bien qu’il ait joué 90 minutes face à la Jordanie en amical, il a ensuite été sur le pré 34 minutes face au Costa Rica puis 58 minutes face au Maroc.

Ensuite, il a retrouvé le Paris Saint-Germain. Un club où il n’a pas encore convaincu. L’Équipe révèle que Luis Campos (Conseiller Football) et Christophe Galtier (entraîneur) se sont entretenus récemment avec lui afin de lui rappeler qu’ils attendent bien plus de sa part. Les deux hommes souhaitent qu’il se batte sur le terrain pour ne plus être qu’un simple remplaçant et qu’il apporte plus de choses dans le jeu. Sa technique est appréciée mais il doit faire plus de courses verticales selon le duo Campos-Galtier, qui n’a donc pas hésité à mettre un bon coup de pression à Carlos Soler. Il aura peut-être l’occasion de leur répondre ce soir au Parc des Princes face à Strasbourg.

