Châteauroux - PSG : les notes du match

Le PSG ne s’attendait sûrement pas à ça pour son entrée en lice dans l’édition 2022-2023 de la Coupe de France. En déplacement à Châteauroux, les hommes de Christophe Galtier, qui avait décidé de faire confiance aux jeunes Bitshiabu, Gharbi et Zaïre-Emery au coup d’envoi, ont fini par s’imposer (3-1) et donc à se qualifier pour les 16èmes de finale au terme d’une rencontre où ils auront été bousculés par de vaillants Castelroussins. Si les jeunes pousses rouge et bleu ont affiché un visage séduisant et entreprenant, les expérimentés Sarabia et Soler ont eux plutôt déçu.

Les spectateurs présents au stade Gaston-Petit ont assisté à une première période à deux vitesses. Après un peu plus de 20 secondes, Ekitike alertait déjà Delecroix sur la première incursion parisienne (1e), comme pour annoncer la couleur d’une rencontre compliquée pour les pensionnaires de N1. Ekitike, très en vue en début de partie et parfaitement servi par Gharbi dans la surface, est venu concrétiser la domination francilienne d’un extérieur du pied spontané (0-1, 13e). Si Gharbi a forcé Delecroix à une sacrée envolée pour maintenir son équipe dans le match (28e), les joueurs de Maxence Flachez ont repris des couleurs au fil des minutes.

Châteauroux a fait plus que bien résister

La première occasion des locaux aurait pu être la bonne sans une intervention décisive de Vitinha dans sa surface devant Mexique (26e). La lumière est venue des pieds de Thio, qui, sur une frappe malencontreusement détournée par Bitshiabu dans son but, a égalisé (1-1, 37e). Un petit événement, Châteauroux étant devenu le premier club évoluant en 3e division ou en dessous à marquer contre Paris en Coupe de France depuis Arras (victoire 4-3), il y a 10 ans jour pour jour. Secoué et plus fébrile, le PSG était même ensuite heureux de voir le tir de Roux frôler le montant gauche de Navas (42e).

Au retour des vestiaires, les affaires ne s’arrangeaient pas vraiment pour les champions de France en titre. Sans un nouveau sauvetage, de Marquinhos cette fois-ci, juste devant Roux au premier poteau, le Paris SG aurait pu voir Châteauroux passer devant (57e). Mais les tenants du titre, peu dangereux, ont su garder leur calme et faire la différence en fin de partie. Sur un centre piqué de Vitinha, Soler a parfaitement suivi une tête d’Ekitike repoussée par Delecroix (1-2, 78e). Quasiment irréprochable dans ses buts, le portier castelroussin, pourtant auteur d’une nouvelle parade devant le jeune Housni, a même fini par s’incliner une troisième fois sur un tir croisé de Bernat (1-3, 90e+1). Le PSG, qualifié pour le tour suivant, s’en contentera face à une formation de Châteauroux qui pourrait s’inspirer de sa performance du soir pour aller chercher son maintien en 3e division.

L’homme du match

Vitinha (7,5) : dans un rôle de chef d’orchestre du milieu de terrain, il devait notamment épauler Zaïre-Emery et Gharbi à se positionner et il a d’ailleurs beaucoup combiné avec eux. Des percées offensives et des tentatives de connexion avec Sarabia et Ekitike. Un excellent travail sur le deuxième but parisien. Mais le Portugais a également réalisé quelques bons retours défensifs, à l’image de ce superbe réflexe devant Mexique (26e). Sans aucun doute, la plus grosse satisfaction de la soirée, du moins parmi les prétendants à un poste de titulaire.

Châteauroux

Delecroix (7) : sollicité au bout de 20 secondes jeu par Ekitike, il s’est montré vigilant tout au long de la rencontre. S’il ne peut que détourner la frappe d’Ekitike dans son but (13z), il s’est merveilleusement déployé sur une reprise de volée à bout portant de Gharbi (29e) et devant Mukiele (69e). Le gardien de 34 ans a été très souverain dans sa surface, notamment sur coups de pieds arrêtés où sa présence a rassuré. Il peut difficilement faire mieux sur le but de Soler et sur celui de Bernat.

Kouadio Ahoussou (4) : la fébrilité a souvent rejailli sur ses transmissions, notamment à la 27e minute où sa perte de balle aurait pu coûter cher à son équipe. Son sens de l’anticipation a en revanche été déterminant comme sur une tentative de frappe de Sarabia (59e) ou un centre de Vitinha (68e).

Youssouf (5) : l’international comorien a mis Pablo Sarabia hors d’état de nuire dans les moindres détails. Sa qualité de pied sur corner a été une vraie menace pour les Parisiens, et il est à l’origine du but de Ntolla grâce à une belle inspiration sur le côté gauche. Le menu était copieux, mais il n’a pas cédé à l’indigestion, il aurait même pu marquer sur un centre-tir détourné par Navas (48e).

Ouaneh (5) : le capitaine castelroussin a livré une prestation correcte. Tranchant sur ses interventions, il s’est parfois permis quelques passes laser. Il a maintenu son équipe en vie grâce à une intervention héroïque (77’), mais s’est montré trop gentil devant Vitinha sur le deuxième but parisien (78’).

Fouda (4) : l’ancien joueur de Caen a été très sobre et n’a pas cherché à s’affranchir de ses fonctions. Il avait pour mission de contenir Gharbi, chose qu’il a plutôt bien faite tout au long de la rencontre. Remplacé par le milieu de terrain Opa Sangante (72e) , auteur d’une belle entrée.

Basque (4) : si l’intensité mise par Vitinha et Zaïre-Emery l’a parfois mis en difficulté, il a été précieux dans ses relances. Il a aussi beaucoup aidé dans les airs grâce à son positionnement souvent très précis. Remplacé par Romain Grange (84e) .

Bianchini (5) il a dévoré les espaces, ce qui a posé pas mal de problèmes à Bernat dans sa gestion de la profondeur. Il est l’auteur d’un bon décalage sur Ntolla (44e) et aurait pu être passeur décisif sur son centre pour Roux (58’). Moins en vue comme son équipe par la suite.

Mexique (5) : l’ancien joueur de Monaco a bonifié la plupart des ballons qu’il a touchés. Il aurait pu être buteur sur un service de Viltard, si Marquinhos ne s’était pas sacrifié (25e). Déroutant balle au pied, il s’est aussi exprimé par des percées en solitaire (31e). Il s’est ensuite effacé peu à peu en seconde période.

Roux (3) : faute de services étoilés, l’ancien nîmois a dû se contenter de miettes, qu’il a parfois quand même pu bonifier. Il est passeur décisif sur le but de Ntolla et aurait pu transformer des restes en un festin si sa frappe n’avait pas flirté avec le poteau de Navas (42’). Remplacé par Bozkurt (84e) .

Viltard (4) : le jeune milieu de terrain prêté par Sochaux s’est donné corps et âme aux tâches défensives, et son apport a été précieux. Il a jeté un froid dans la défense parisienne sur un superbe centre presque décisif pour Mexique (2e), et sa qualité technique a été un vrai bol d’air frais. Il n’a pas à rougir de sa performance.

Ntolla (5) : peu en vue en début de rencontre, l’ailier de 23 ans a pris la température avant de piquer en marquant sur une frappe contrée avant la pause (37e). Il s’est montré de plus en plus remuant et a fourni énormément d’efforts, avant de s’éteindre en seconde période. Remplacé par Gilles Sunu (71e).

Paris Saint-Germain