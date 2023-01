PSG : record de précocité pour Warren Zaïre-Emery

À jamais dans l’histoire du Paris Saint-Germain. À seulement 16 ans, 9 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu ce vendredi soir le plus jeune joueur de l’histoire à débuter sous les couleurs des Rouge et Bleu dans un match officiel. Titulaire avec le club de la capitale lors de la qualification laborieuse face à Châteauroux en 32es de finale de la Coupe de France (1-3), le Titi parisien a détrôné Mamadou Sakho, qui détenait ce record depuis 2007 et un match disputé à l’âge de 17 ans et 1 jour.

Très apprécié par le staff de Christophe Galtier, Zaïre-Emery est déjà apparu sept fois cette saison dans un match officiel. Face aux Castelroussins, le milieu de terrain originaire de Montreuil s’est montré très relâché pendant 90 minutes même s’il a été moins décisif que Ismaël Gharbi (auteur d’une passe décisive). Le joueur formé au FCM Aubervilliers a été toutefois très important dans la conservation de balle parisienne. De bon augure pour la suite de sa carrière avec le PSG.

