Mercato PSG : Pablo Sarabia a déjà un club en tête pour rebondir

Revenu d’un prêt d’un an au Sporting Portugal, Pablo Sarabia (30 ans) avait surpris les observateurs espagnols en choisissant de rester au Paris Saint-Germain. Un choix considéré comme risqué alors que la Coupe du Monde se profilait à l’horizon. Titulaire au SCP, Sarabia se mettait en danger vis-à-vis de sa sélection nationale en retrouvant un rôle de remplaçant, derrière le trio Messi-Neymar-Mbappé. Pas de quoi effrayer le principal intéressé qui avait justifié son choix en septembre dernier.

«Dès mon arrivée à Paris, ils m’ont montré beaucoup de confiance et un bon projet. Une équipe gagnante qui n’a pas seulement onze joueurs, mais où chacun peut participer et donner le meilleur de lui-même, ce qui est nécessaire pour gagner des titres. Je suis resté parce que je pense que je vais avoir du temps de jeu. Mon manque de temps de jeu à Paris ? Ça ne m’affecte pas. Ceux qui me connaissent savent que je m’entraîne de la meilleure façon possible. Même s’il est vrai que l’on ne joue pas aussi bien que lorsqu’on s’entraîne. Je vais essayer de me préparer le mieux possible pour la Coupe du Monde.»

Sarabia veut retravailler avec Ruben Amorim

Aujourd’hui, même si Sarabia a pu disputer le Mondial avec la Roja, les choses ont clairement changé. Comme beaucoup, Sarabia pensait que le calendrier surchargé d’avant Mondial allait obliger Christophe Galtier à faire énormément rouler son effectif afin d’éviter les pépins physiques. Mais au final, l’Espagnol n’a été titularisé qu’à cinq reprises en dix-sept matches, toutes compétitions confondues. Un temps de jeu très maigre pour un bilan comptable terrible (0 but, 0 passe décisive). Hier, L’Équipe indiquait donc logiquement que le joueur se posait des questions et qu’un départ cet hiver ne serait pas utopique. Une tendance confirmée ce jeudi.

Record confirme en effet les velléités de départ de Sarabia et ajoute que l’Espagnol aimerait retravailler avec Ruben Amorim au Sporting Portugal. Le club portugais serait également intéressé par un retour de l’Ibère, même si, pour le moment, aucune démarche n’a été faite vis-à-vis du PSG. Voir Sarabia pousser pour un retour à Lisbonne n’est pas surprenant. La saison dernière, sous les ordres d’Amorim, le natif de Madrid avait tout simplement réalisé la meilleure saison de sa carrière (21 buts, 10 passes décisives en 45 matches, toutes compétitions confondues).