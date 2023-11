Incidents Montpellier-Clermont : le procès de l’auteur du jet de pétard reporté en mai 2024

Le 8 octobre, le match entre Montpellier et Clermont (4-2 à la 92e minute de jeu) avait été arrêté en raison d’un jet de pétard vers Mory Diaw, sonné et sorti sur civière. Si la nouvelle date de cette rencontre a été fixée au 29 novembre prochain - avec deux points retirés au MHSC (dont un en sursis), l’auteur de l’incident, présent dans le virage montpelliérain mais dont le geste n’a pas été cautionné par les ultras, et son fournisseur ont ensuite été mis en garde à vue. Le gardien sénégalais, quant à lui, avait reçu un jour d’incapacité totale de travail (ITT).

Et alors qu’ils devaient comparaître devant la justice ce jeudi devant la justice, l’absence d’un avocat de la défense obligeait le report du procès.En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, le tribunal correctionnel de Montpellier a dû repousser au 2 mai 2024 pour les deux hommes, le lanceur ayant reconnu les faits. Ce dernier est d’ailleurs poursuivi pour « violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une ITT de moins de huit jours » lors d’une manifestation sportive et « usage de fusée ou artifice dans une enceinte sportive ».