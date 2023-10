Ligue 1 : Montpellier-Clermont définitivement arrêté

L’incident devrait faire grand bruit dans les instances du football français. Alors qu’on se dirigeait vers une victoire des Héraultais face à Clermont (4-2, à la 90e minute), grâce à des doublés d’Al-Tamri et de Savanier, Mory Diaw a été touché par un jet de pétard qui a explosé juste à côté de lui depuis une tribune de La Mosson, dans le temps additionnel (90e+1). Le match a été d’abord interrompu et le portier clermontois a même dû quitter la pelouse sur civière.

Et après plus d’une vingtaine de minutes d’interruption, la réunion de crise a pris la décision d’arrêter définitivement la rencontre entre Montpellier et Clermont. La décision aurait été prise suite à la consultation du médecin du club de Clermont, Mory Diaw étant «extrêmement traumatisé après cet incident», a-t-il rapporté à Prime Video. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision finale de la rencontre à la suite de cet incident, puisqu’il n’est pas exclu que Montpellier perde finalement ce match sur tapis vert.