Qui est Nikola Vlašić, la nouvelle coqueluche du football croate ?

Issu d'une grande famille de sportifs, Nikola Vlasic ne pouvait pas échapper à la règle. Son père Joško a été athlète professionnel spécialisé dans le décathlon tandis que sa mère Venera a été joueuse de basket et faisait aussi du ski de fond à haut niveau. Son frère Marin est lui lanceur de javelot, mais la plus connue est sa soeur Blanka. Cette dernière avait fait du tennis, du basket-ball et du volley-ball à haut niveau avant de devenir double championne du monde de saut en hauteur et double médaillée olympique (argent en 2008 et bronze en 2016). Sous l'impulsion de son père Joško, Nikola opte de son côté pour le football et l'ascension est fulgurante. Il n'a que 16 ans quand il débute en professionnel avec l'Hajduk Split. Un match de Ligue Europa contre les Irlandais de Dundalk où il inscrit le second but de la formation croate (2-0). Toujours surclassé avec les classes jeunes de la sélection croate, il réalise trois saisons pleines en club qui débouche sur un transfert record pour 10,8 millions d'euros à Everton. Une équipe qu'il avait d'ailleurs affrontée avec Split en barrage de la Ligue Europa.

Arrivant chez les Toffees trois mois après avoir fait ses débuts en sélection en mai 2017, Nikola Vlašić avait été personnellement souhaité par son coach Ronald Koeman. L'adaptation à l'Angleterre va se faire brutalement, car Everton glissera dans les bas-fonds du classement et sera rapidement éliminé de la Ligue Europa. Des performances collectives désastreuses dans lesquelles Nikola Vlašić va se perdre. Arrivé en pompier de secours, Sam Allardyce préfèrera se passer de lui et le natif de Split va perdre de plus en plus confiance. Au point où Everton ne lui laissera pas de seconde chance. Il doit partir à l'été 2018 au CSKA Moscou. Un choix assez surprenant, mais qui a été le bon. Dans un effectif en totale reconstruction, le coach Viktor Goncharenko va articuler l'équipe autour du Croate. En point d'orgue, deux victoires en Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0 et 3-0) qui portent le sceau de Nikola Vlašić. Auteur d'une première saison extraordinaire avec 8 buts et 7 passes décisives en 31 matches, il convainc le CSKA Moscou de débourser 15,7 millions d'euros et surtout opère son retour en sélection croate.

Le successeur de Luka Modric ?

Dans une formation en perte de vitesse depuis la Coupe du monde 2018 et la défaite en finale 4-2 contre la France, il va apporter sa fraîcheur. Profitant notamment de la méforme de Luka Modric et du retrait d'Ivan Rakitic en sélection, il s'installe tout doucement titulaire. Le 6 septembre 2019 face à la Slovaquie (4-0) il réalise une grosse prestation et inscrit un but. Son aventure avec les Vatreni est définitivement lancée. Auteur de 4 buts lors de ses 9 derniers matches en sélection, Nikola Vlašić s'est fixé au poste de milieu offensif au sein du 4-2-3-1 croate (modulable en 4-3-3 pointe haute où en 4-4-2 losange). Dans un rôle de meneur comme l'a longtemps été Luka Modric, il s'impose doucement, mais sûrement comme l'un des maillons clefs de l'équipe. Si bien que ses performances font ressurgir les comparaisons avec le joueur du Real Madrid.

Car oui, dés le plus jeune âge, Nikola Vlašić a immédiatement été comparé au Ballon d'Or 2018. Véritable numéro 10 technique et doté d'une vision de jeu impressionnante, il fait aussi preuve de polyvalence. Pour autant leur rôle diffère. D'un côté, Luka Modric est dans la salle des machines et dirige le jeu de son équipe. De plus, il est besogneux et récupère plus de ballons que Nikola Vlašić. Plus dribbleur et porté vers l'avant, ce dernier se distingue aussi de manière statistique à l'image de ses 13 buts et 7 passes décisives en 38 matches avec le CSKA Moscou l'an dernier. Mais c'est vrai que les comparaisons entre Luka Modric et Nikola Vlašić se font de plus en plus importantes surtout que le premier aurait même suggéré le nom de son cadet au Real Madrid pour lui succéder. Si la Casa Blanca n'a pas forcément besoin de remplacer Luka Modric ou de préparer tout de suite sa succession, la situation est différente en Croatie où la transition est en train de se réaliser.

Plein de confiance en lui, Nikola Vlašić est en tout cas prêt à assumer un rôle de leader en sélection comme il l'avait explique en septembre dernier dans des propos rapportés par HRT Sport : «nous sommes prêts à assumer ce rôle important, nous jouons bien dans nos clubs. Et maintenant, nous sommes encore jeunes, Mario (Pasalic ndlr) a 25 ans, j'aurai maintenant 23 ans. Je ne me sens plus jeune, j'ai beaucoup de matchs dans mes jambes depuis le début de ma carrière professionnelle. En tout cas, c'est un grand honneur et une occasion pour nous deux de montrer ce que nous pouvons faire à des postes qui sont vacants par l'absence de Modrić et Rakitic.» Dimanche dernier contre la Suède (2-1), il a de nouveau justifié son rôle prépondérant avec un but et il a de nouveau étonné la presse locale. «Papa et maman étaient dans les gradins et ils pouvaient être très fiers de leur Niksi. Le milieu de terrain du CSKA a joué un très bon match. Il marque régulièrement un but, son quatrième sous le maillot de l'équipe nationale. Il marque limite comme un avant-centre» n'a pas manqué de signaler 24 Sata qui lui a attribué la belle note de 7,5. Opposé à la France ce mercredi, Nikola Vlašić qui avait touché le poteau lors du match aller (défaite 4-2) tentera de jouer de mauvais tours aux Bleus. Le tout avec en ligne de mire l'Euro 2020 dont il sera l'une des attractions de la sélection croate à n'en pas douter.