Accord total Leipzig-Manchester City pour le transfert record de Joško Gvardiol !

C’est un feuilleton qui aura pris du temps, mais il va enfin se boucler dans les prochains jours. Véritable révélation à son poste, que ce soit avec le RB Leipzig et la sélection croate - notamment à la Coupe du Monde 2022, le défenseur central Josko Gvardiol a attiré l’attention de grandes écuries européennes depuis l’été dernier : la Juventus, le FC Barcelone, le Real Madrid et Chelsea s’étaient d’ailleurs positionnés sur l’international aux 21 sélections (2 buts).

Mais finalement, c’est un autre cador de Premier League qui pourrait rafler la mise et ainsi s’offrir le natif de Zagreb, devenu l’un des meilleurs joueurs à son poste cette saison. En effet, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur notre site, Manchester City était prêt à doubler la concurrence en décembre dernier afin de vite court-circuiter la concurrence, et ce à l’aide d’une enveloppe record pour le libérer de ses quatre années de contrat.

Accord total Leipzig-City

Et à en croire les dernières informations de Bild, un accord total a été trouvé entre les pensionnaires de la Red Bull Arena et les Skyblues pour le transfert de Josko Gvardiol cet été. Le transfert est estimé par la presse allemande à un chèque de 90 millions d’euros, ce qui ferait de lui le défenseur le plus cher de l’histoire du football. Cette indemnité dépasserait ainsi celle déboursée par le rival, Manchester United, pour l’arrivée de Harry Maguire en provenance de Leicester (87 M€).

Absent des deux derniers matches de préparation de la formation entraînée par Marco Rose, prolongé par la direction allemande, le joueur de 21 ans, qui retrouverait son coéquipier en sélection Mateo Kovacic, devrait être officialisé dans les prochains jours chez les Cityzens, affirme le quotidien allemand. Dans ce même accord, le RBL s’assurera également un match amical face aux vainqueurs de la dernière Ligue des champions, ce qui devrait rapporter au club environ 1,5 million d’euros supplémentaires.