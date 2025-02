Le groupe du PSG avec trois retours face à Monaco

Pour la troisième fois en un mois et demi, le PSG va se frotter à Monaco. Les Parisiens, leaders incontestés de Ligue 1 avec 10 points d’avance sur l’OM, reçoivent ce soir (21h05) les hommes d’Adi Hütter, écrasés par l’Inter Milan la semaine dernière en C1 (3-0), mais vainqueurs d’Auxerre en L1 (4-2).

Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra s’appuyer sur un groupe presque au complet. Indisponibles ou ménagés face au Mans FC en Coupe de France, Gianluigi Donnarumma, João Neves et Marquinhos sont de retour. Warren Zaïre-Emery, lui, soigne toujours une entorse à la cheville et ne pourra pas répondre à l’appel, tout comme Ibrahim Mbaye. Mayulu est également absent et souffrait hier de maux de ventre.

