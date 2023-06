Naples : les dessous du choix inattendu Rudi Garcia

La suite après cette publicité

L’information en a surpris plus d’un. Il n’était pas le favori de la course, mais Rudi Garcia a coiffé tout le monde au poteau pour devenir le nouvel entraîneur de Naples. Alors que Christophe Galtier et Paulo Sousa étaient en pole pour succéder à Luciano Spalletti, le président napolitain Aurelio De Laurentiis a mis tout le monde d’accord un peu avant 21h en officialisant la nouvelle. « Aurelio De Laurentiis a le plaisir d’annoncer que Rudi Garcia sera le nouvel entraîneur de Naples. Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance »

Au chômage technique depuis deux mois et son départ forcé d’Al Nassr, Garcia n’a pas caché sa joie de faire son grand retour en Serie A. « Quel plaisir de se marier avec le projet Napoli. Quel plaisir de retourner en Italie. Je suis plus que jamais motivé et ambitieux pour continuer à porter haut les couleurs des champions d’Italie ». Ironie du destin, Rudi Garcia est encore une fois lié à Luciano Spalletti. L’Italien avait pris sa place sur le banc de l’AS Roma en janvier 2016. Sept ans et demi plus tard, c’est l’inverse qui se produit.

Le gros lot pour Garcia

Mais comment Garcia a-t-il fait pour battre toute la concurrence ? La Gazzetta dello Sport explique que De Laurentiis ne voulait pas partir au bras de fer avec le PSG concernant Christophe Galtier, sous peine de voir les négociations trainer en longueur et Rudi Garcia faire un autre choix. Sans surprise, la connaissance de la Serie A de l’ancien coach giallorosso était forcément un plus. Sans oublier deux autres facteurs : Garcia a prouvé en 2020 qu’il savait faire des coups en Ligue des Champions (demi-finale du Final Four avec l’OL) et son 4-3-3 habituel est le système tactique qu’employait Spalletti. De Laurentiis a donc estimé hier que le dossier était clos et a ficelé le contrat avec le Français.

Son directeur sportif, Cristiano Giuntoli, a appris, comme tout le monde, l’arrivée du Français sur Twitter lorsque ADL a annoncé personnellement la venue de Garcia. Pas surprenant puisque Giuntoli est sur le départ et donc écarté des décisions présidentielles. Un détail qui inquiète toutefois certains amoureux du Napoli. Après le choix de Spalletti de quitter l’équipe championne d’Italie et celui de Giuntoli de filer vraisemblablement à la Juventus, le choix Garcia (qui n’était pas du tout la priorité du club) est interprété comme le choix d’un président en difficulté. Rudi Garcia, lui, s’en moque, il vient de décrocher le gros lot. À Naples, le Français a signé un contrat de deux ans assorti d’une troisième année en option. Il touchera un salaire annuel net estimé à 3 M€.