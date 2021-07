PSG : Gueye ne craint pas la forte concurrence

La suite après cette publicité

Avec le recrutement de Georginio Wijnaldum, le PSG s'est renforcé dans un secteur qui manque de titulaires incontournables ces dernières années. Mais l'entrejeu regorge de solutions, avec Verratti, Paredes, Gueye, Danilo, ou encore Herrera. En attendant d'éventuels départs, ces joueurs peuvent s'attendre à une forte concurrence.

En conférence de presse, Idrissa Gueye a assuré ne pas craindre cette concurrence, normale pour les grands clubs. « Gini (Wijnaldum, ndlr) est un très bon joueur, que j'ai connu quand j'étais à Everton. Je jouais contre à lui à Liverpool. Il a gagné la Ligue des Champions. On a besoin de joueurs comme ça. C'est un joueur de qualité de plus dans l'équipe. On est très content de l'avoir parmi nous, et on espère qu'il va nous aider à gagner des trophées. Au niveau de la concurrence, c'est très bien pour l'équipe, c'est ce qu'il faut dans les grandes équipes. C'est au coach de faire ses choix et tout le monde les respectera. Le plus important, c'est l'équipe, les individualités, ça vient après. » De son côté, Gueye ne semble pas pressé de quitter le PSG.