LdC : Juan Mata se méfie du PSG

Leader du groupe H avec 9 points au compteur, Manchester United va recevoir le Paris Saint-Germain (2e, 6 points) mercredi à Old Trafford. Une rencontre que Juan Mata ne prend pas du tout à la légère. Interrogé par L'Equipe, l'Espagnol n'a pas caché qu'il se méfiait de l'équipe de Thomas Tuchel.

«Le PSG est une excellente équipe, qui a participé il y a peu à la finale de la Ligue des Champions. Lors de notre match au Parc des Princes, nous avions été performants, mais, vu l'évolution de ce groupe H, je suis certain que les Parisiens vont venir à Old Trafford pour gagner. On sait à quel point ils peuvent être dangereux.»