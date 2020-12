FC Barcelone - Eibar : les compositions sont là

La 16e journée de Liga offre ce soir un match entre le FC Barcelone (5e) et Eibar (17e). En cas de succès, le club catalan pourrait d'ailleurs prendre place sur le podium. A domicile, Ronald Koeman organise son équipe dans un 3-5-2 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Il est devancé par Oscar Mingueza, Ronald Araujo et Clément Lenglet. Sergino Dest et Junior Firpo assurent en pistons tandis que Miralem Pjanic et Frenkie de Jong se retrouvent au cœur du jeu. Pedri soutient Antoine Griezmann et Martin Braithwaite.

Face aux Blaugranas, Eibar opte pour un 4-2-3-1 avec Marko Dmitrović comme dernier rempart derrière Alejandro Pozo, Pedro Bigas, Esteban Burgos et Rafa Soares. Sergio Alvarez et Papa Kouly Diop assurent le double pivot. Seul en pointe, Kike Garcia est soutenu par Damian Kadzior, Edu Exposito et Takashi Inui.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Araujo, Lenglet - Dest, Pjanic, De Jong, Firpo - Pedri - Griezmann, Braithwaite

Eibar : Dmitrovic - Pozo, Bigas, Burgos, Soares - Diop, Alvarez - Kadzior, Exposito, Inui - Kike