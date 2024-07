Jeux Olympiques : les Bleuets lancent les hostilités contre l’Argentine

C’est une sacrée affiche qui nous attend en quarts. Et surtout, c’est un match qui s’annonce tendu suite à la polémique liée aux chants racistes entonnés par plusieurs joueurs argentins, lors des célébrations du sacre en Copa América. Un chant qui était né lors du Mondial 2022 et qui contient des propos xénophobes, racistes et transphobes, entre autres, et qui a presque déclenché une guerre diplomatique entre la France et l’Argentine ces dernières semaines.

De nombreuses voix importantes du pays latino-américain, parmi lesquelles des politiciens ou d’autres sportifs de haut niveau, avaient effectivement défendu les joueurs de l’Albiceleste, alors que la FFF avait déposé une plainte. Forcément, ce quart de finale s’annonce particulièrement tendu, en tribunes mais aussi sur le terrain, avec des joueurs français qui auront à cœur de se venger.

Les Bleuets veulent en découdre

Après la victoire tricolore face à la Nouvelle-Zélande (3-0), Jean-Philippe Mateta a par exemple pris la parole. « L’Argentine, ce sont les derniers champions du monde, une équipe qui se retrouve toujours en finale des tournois qu’elle dispute. Mais pour l’instant, on va célébrer la qualification et on rentrera doucement dans ce match-là ensuite. Avec ce qui s’est passé récemment, tous les Français sont touchés. On verra ce qui va se passer en quart », a lancé l’attaquant, confirmant l’envie du groupe tricolore d’en découdre.

Dans sa prise de parole, Thierry Henry lui n’a pas forcément évoqué ces tensions entre les deux pays. « Maintenant, il y a un autre tournoi qui commence. On va essayer de profiter, récupérer, ça va arriver vite, et on va se préparer pour ce match contre l’Argentine. Il va falloir rester concentré, et faire ce qu’on a à faire », a expliqué le sélectionneur olympique. Rendez-vous vendredi…