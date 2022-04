MU : l'enfant est traumatisé par l'agression de Cristiano Ronaldo

Le week-end dernier, Cristiano Ronaldo s'est fait remarquer d'une bien triste manière à la fin de la défaite face à Everton. Le Portugais avait frappé le téléphone d'un jeune fan des Toffees lors de sa sortie du terrain. Une vidéo de la scène, devenue virale depuis, circule sur les réseaux sociaux. La mère du petit Jake, ainsi que son fils ont été très marqués par cet incident comme elle le révélait au Liverpool Echo :« je pleurais, j'étais secouée, Jacob était complètement sous le choc - il est autiste et il a aussi une dyspraxie, donc il n'a pas vraiment digéré ce qui se passait jusqu'à ce qu'il rentre à la maison maintenant. Il est vraiment bouleversé et cela l'a complètement découragé d'aller au match. C'est la première fois qu'il assiste à un match de football et que cela se produit.»

La suite après cette publicité

Après avoir donné des nouvelles de son fils, elle explique la scène : «il a filmé tous les joueurs de United en train de passer. Et puis il a baissé son téléphone parce que Ronaldo avait baissé sa chaussette et sa jambe saignait. Il a baissé son téléphone pour voir ce que c'était - il n'a même pas parlé. Ronaldo est alors passé devant lui, avec une humeur terrible, terrible. Il a tapé sur le téléphone et sur la main de mon fils et a continué à marcher. Vous pouvez voir par l'ecchymose qu'il a eu un contact. Je n'arrive pas à croire que je suis en train d'en parler. C'est un garçon autiste et il a été agressé par un joueur de football, c'est comme ça que je le vois en tant que maman.»