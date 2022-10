Serie A : l'Inter dispose tranquillement de la Salernitana

C'est l'Inter Milan qui a eu l'honneur de lancer, à 12h30, ce dimanche football en Italie avec la réception de la Salernitana, pour le compte de la 10e journée de Serie A. Après avoir laissé des plumes en Ligue des champions cette semaine contre le Barça avec un spectaculaire match nul (3-3), les Nerazzurri n'ont pas tremblé ce midi avec une victoire 2-0.

L'inévitable Lautaro Martinez a ouvert le score à la 13e minute, avant que Nicolo Barella, passeur sur le premier but, ne vienne enterrer les espoirs des visiteurs avec un joli but venu après une belle offrande de Çalhanoğlu (58e). Conséquences au classement : l'Inter recolle aux places européennes (7e) avec ce succès, lui permettant d'obtenir une sixième victoire en dix matches. Concernant les Grenats, c'est un peu compliqué avec une douzième place, et une quatrième défaite cette saison.