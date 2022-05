USA : même salaire pour les hommes et les femmes en sélection !

C'est une première dans l'histoire du football. Les Etats-Unis ont annoncé mettre en place l'égalité salariale entre les équipes nationales féminines et masculines après avoir trouvé un accord avec les fédérations et syndicats des joueurs et joueuses. «C'est un moment véritablement historique. Ces accords ont changé le jeu pour toujours ici aux États-Unis et ont le potentiel de changer le jeu dans le monde entier», a déclaré la présidente de U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone.

Cet accord, qui durera pour le moment jusqu'en 2028, garantira l'égalité salariale grâce à certaines conditions économiques mises en place telle qu'une compensation identique pour toutes les compétitions, y compris la Coupe du monde ainsi que la mise en place d'un mécanisme de partage des revenus. Ces nouveaux accords sont également censés améliorer la santé et la sécurité des joueurs, ainsi que de leur offrir une meilleure confidentialité selon le site de la Fédération Américaine de Football.

