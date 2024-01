Harry Kane veut faire carrière en NFL

Cet été, Harry Kane (30 ans) a pris un nouveau départ. Après plusieurs années de bons et loyaux services, mais aussi de nombreux buts inscrits, l’attaquant anglais a quitté Tottenham pour rejoindre le Bayern Munich. Un club où il est déjà en feu, lui qui a déjà marqué 26 buts et délivré 8 assists en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Heureux sur comme en dehors des terrains, puisqu’il a enfin trouvé une demeure où s’installer avec sa famille, Kane a fait une petite confidence sur son avenir à Kicker.

Quand le journaliste lui a demandé ce qu’il fera dans dix ans, il a répondu qu’il aimerait tenter sa chance en NFL. « Bonne question. Dans dix ans, j’aurai 40 ans. Qui sait. Je veux jouer au football aussi longtemps que mon corps et mon esprit me le permettent. J’apprécie vraiment ça et je ne veux pas que ça s’arrête, peut-être que je pourrai encore jouer à 40 ans. J’aime les Etats-Unis, j’y passe beaucoup de temps. J’ai aussi pensé à la NFL et peut-être que je veux tenter ma chance. On verra. Mais je ne pense pas vouloir travailler comme entraîneur, même si de nombreux joueurs disent qu’ils changent d’avis à la fin de leur carrière.» Si l’Anglais est aussi doué qu’au football, il a un bel avenir dans cette discipline…