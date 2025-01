Ca chauffe pour Loïc Badé à Aston Villa

Proche de rejoindre l’AS Roma en toute fin de mercato estival, Loïc Badé était resté à Séville malgré une offre de 20 M€ de la part du club italien. Mais cette fois-ci, l’heure du grand départ pourrait bientôt sonner pour l’international tricolore qui fait l’objet d’une approche concrète d’Aston Villa. Le club anglais, qui va sans doute perdre Diego Carlos en partance pour la Turquie, discute actuellement avec Séville sur les modalités d’un transfert dont le montant sera forcément supérieur à l’offre aux 20 M€ proposé par la formation italienne.

Après s’être révélé au Havre, à Lens puis à Rennes, c’est en Espagne que Loïc Badé a véritablement fait décoller sa carrière. Et plus précisément au Séville FC qui avait récupéré le joueur en prêt puis l’avait recruté définitivement. Pilier du club andalou, l’ancien Rennais a été récompensé par ses bonnes performances en étant appelé en Equipe de France par Didier Deschamps. Aujourd’hui, celui qui a réalisé de très bons Jeux Olympiques à Paris avec l’Equipe de France de Thierry Henry pourrait franchir un nouveau palier en rejoignant le Aston Villa d’Unai Emery. Une formation qui joue la Ligue des Champions et qui ne cesse de progresser ces dernières saisons. A suivre.