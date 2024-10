AS Roma : l’avenir de Leandro Paredes prend une tournure inattendue

À 30 ans, Leandro Paredes court toujours. En effet, l’Argentin évolue cette saison du côté de l’AS Roma, lui qui joue au football depuis son plus jeune âge. Tout a commencé à San Justo. Une ville où il est né en tant que personne le 29 juin 1994, puis en tant que footballeur quelques années plus tard puisqu’il a pris sa première licence à La Justina de Sant Justo. Par la suite, le milieu de terrain a porté les couleurs de Brisas del Sur avant d’être repéré par Boca Juniors en 2002. Âgé de 8 ans, il a tapé dans l’œil de l’écurie argentine, où il a gravi tous les échelons chez les jeunes avant d’intégrer le groupe professionnel en 2010. Il avait d’ailleurs évolué aux côtés d’un certain Juan Roman Riquelme. Puis, il a fait le grand saut vers l’Europe quelques années plus tard.

Un début de saison compliqué à la Roma

Après le Chievo Vérone, l’AS Roma (prêt), le Zénit Saint-Pétersbourg, il a signé en faveur du Paris Saint-Germain en 2019. Auteur de 117 rencontres toutes compétitions confondues (3 buts), Paredes n’a jamais fait l’unanimité, lui a souvent été catalogué comme le garde du corps de Lionel Messi. Prêté à la Juventus en 2022-23, il n’a pas convaincu. Malgré cela, les pensionnaires du Parc des Princes ont tout fait pour le mettre dehors à l’été 2023. Envoyé dans le fameux loft avec Mbappé, il a finalement posé ses valises à la Roma. Un club qu’il connaît par cœur et avec lequel le champion du monde 2022 voulait se relancer. Mais sa deuxième aventure chez les Giallorossi n’a pas forcément débuté idéalement. S’il a joué, ses prestations n’ont pas vraiment impressionné.

Par la suite, il a dû également digérer le départ de José Mourinho, avec lequel il avait une bonne entente. Mais il est reparti du bon pied sous les ordres de Daniele De Rossi. Résultat, il a terminé sa première saison avec un bilan de 49 rencontres toutes compétitions confondues, dont 47 dans la peau d’un titulaire. Il a marqué 5 buts et délivré 7 assists. Après un mercato d’été où il a été proposé au FC Barcelone, Paredes a débuté cette nouvelle saison dans la capitale italienne dans la peau d’un remplaçant. Pour le moment, il a participé à 5 rencontres toutes compétitions confondues. Dans le détail, il a participé à 3 matches de Serie A (93 minutes au total, 3 fois sur le banc sans entrer en jeu) et 2 de Ligue Europa (99 minutes). Cela fait peu pour l’international argentin (67 sélections, 5 buts).

Boca Junior travaille pour le faire revenir

D’autant qu’il arrive à un tournant de son aventure romaine cet été. En effet, il sera libre de tout contrat à partir du 30 juin 2025. Une situation qui a mis en état d’alerte un club. Il s’agit de Boca Juniors. Cela fait plusieurs années qu’un possible retour de Leandro Paredes est évoqué par les médias argentins. Mais cette fois-ci, les fans de Boca ont des raisons d’être optimistes. Ce lundi, Tyc Sport révèle que Fernando Gago, qui vient d’être nommé entraîneur de l’écurie argentine, a fait de Paredes sa priorité. Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils ont joué ensemble à Boca Juniors en 2013. Tyc Sports précise que Gago a appelé l’ancien du PSG pour lui exposer son projet et accélérer son retour au club d’ici mi-2025. Il lui a indiqué qu’il aimerait l’avoir dans son équipe dès le début de la Coupe du monde des clubs cet été 2025.

Pour le moment, Leandro Paredes prend le temps de la réflexion, lui qui est un grand fan de Boca Juniors et qui a la Bombonera tatouée sur la poitrine. Venu assister à plusieurs matches de son ancien club, le milieu de 30 ans, qui n’exclut pas de continuer en Europe, a déjà évoqué un possible retour par le passé. «Quand je suis parti à 18 ans, j’ai dit que je voulais prendre ma retraite ici, parce que je n’ai pas joué aussi longtemps que je le voulais. L’envie est là. Je ne fixe pas de délai, je vis ma carrière au jour le jour.» Mais un come-back de Paredes n’est pas impossible. D’autant que le joueur, qui se voyait revenir plutôt en fin de carrière, a récemment acquis une magnifique maison à Buenos Aires. De quoi relancer un peu plus les rumeurs entourant son retour à Boca Juniors.