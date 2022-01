FIFA-The Best 2021 : Erik Lamela remporte le prix Puskas

Les récompenses du gala FIFA-The Best se succèdent. Après la mise à l’honneur des gardiens masculins et féminins, l’instance dirigeante a dévoilé le vainqueur du prix Puskas célébrant le plus beau but de l’année.

Pour rappel, les trois finalistes étaient connus : Erik Lamela, Patrik Schick et Mehdi Taremi. Au final, c’est l’ancien joueur de Tottenham, l’Argentin Erik Lamela qui l’a emporté. Le Sud-Américain et son coup du foulard contre Arsenal ont eu les faveurs des votes.