Les vérités du CF Montréal sur le départ de Thierry Henry

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée comme un couperet hier après-midi en Europe. Moins de deux ans après son arrivée au Canada pour prendre les rênes du CF Montréal (anciennement Impact Montréal), Thierry Henry a décidé de rendre son tablier. Juste après l’annonce officielle faite par le club nord-américain, le champion du monde 98 a expliqué ses raisons via un message posté sur Twitter. C’est donc principalement pour des raisons familiales que « Titi » est parti.

Hier, France Football indiquait que l’ancien joueur d’Arsenal était également lassé les conditions de travail et sanitaires très dures de l’autre côté de l’Atlantique. Voyant la saison galère arriver, Henry a donc préféré donner la priorité à sa famille. Depuis, les dirigeants du CFM ont pris la parole pour expliquer les dessous du départ de leur entraîneur. À commencer par le président Kevin Gilmore. Surpris, le patron de la formation canadienne n’en veut cependant pas du tout au Français.

Le CF Montréal a été surpris

« Le timing est loin d’être parfait, mais il n’y a pas d’échéancier quand il s’agit d’une décision personnelle. C’était une surprise parce que notre plan était qu’il soit ici à long terme afin de bâtir l’identité de cette équipe, en collaboration avec Olivier (Renard, le directeur technique, ndlr). Je crois que peu de gens peuvent comprendre à quel point la dernière saison a été difficile pour les équipes canadiennes, qui ont passé beaucoup de temps dans leurs valises et à l’hôtel. Quand on a embauché Thierry, personne n’avait imaginé qu’on traverserait une pandémie d’une telle importance, qu’elle déréglerait notre vie, alors je ne suis pas choqué par sa décision », a-t-il déclaré au Journal du Québec.

Ensuite, c’est Olivier Renard qui en a dit davantage sur le timing choisi par Henry pour plier bagage. L’occasion pour le directeur technique de confirmer qu’il ne s’agissait pas d’une décision prise du jour au lendemain puisque Henry a demandé à partir il y a deux semaines. « Je l’ai laissé réfléchir et il m’a contacté le 18 (février). J’ai senti que la situation était plus négative que positive, alors on a enchaîné avec son agent pour voir ce que le club pouvait faire afin de ne pas le perdre. On a essayé de trouver les meilleures solutions, mais il a plusieurs enfants en bas âge et il savait qu’on allait voyager beaucoup. Par respect pour Thierry, j’ai commencé à faire une liste (de successeurs) comme quand on va à l’épicerie, mais je n’ai contacté personne. » Ça ne devrait toutefois plus trop tarder.