Thierry Henry quitte Montréal

L'aventure de Thierry Henry à Montréal prend fin ce jeudi. Les deux parties l'ont annoncé via un communiqué officiel, évoquant des «raisons familiales» pour expliquer la décision du champion du monde 1998. «C'est le cœur lourd que j'ai choisi de prendre cette décision. L'année écoulée a été extrêmement dure pour moi personnellement. Avec la pandémie de Covid-19, je n'ai pas pu voir mes enfants», a-t-il regretté avant de poursuivre.

«Malheureusement, vu les restrictions et la bulle aux USA pour plusieurs mois, cela ne sera pas différent cette année. Cette séparation est trop dure pour mes enfants et moi. Alors, c'est avec une grande tristesse que je dois prendre la décision de rentrer à Londres et quitter le CF Montréal», a-t-il expliqué avant de remercier la franchise de Major League Soccer de lui avoir fait confiance depuis novembre 2019.

Seulement 29 matches dirigés

«Je veux remercier les fans, les joueurs et tout le staff du club qui m'a si bien accueilli. Je veux aussi remercier Kevin Gilmore, Olivier Renard et évidemment Joey et toute la famille Saputo de m'avoir donné cette magnifique opportunité. Nous avons réalisé une année formidable et avoir atteint les playoffs avec ce groupe de joueurs est quelque chose que je n'oublierai pas», a-t-il conclu.

Après seulement 29 matches toutes compétitions confondues (9 victoires, 4 nuls, 16 défaites), le mandat de Henry s'achève déjà. Mais l'ancien attaquant de l'équipe de France pourrait ne pas rester libre bien longtemps. Ces derniers jours, son nom a été associé avec insistance à Bournemouth, actuel 7e de Championship, qui a finalement opté pour le ticket Joe Jordan-Jonathan Woodgate. Partie remise sans doute.