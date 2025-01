OL : les explications de John Textor sur sa vision de la multipropriété

John Textor s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, accompagné de son nouvel entraîneur Paulo Fonseca, qui succède donc à Pierre Sage. « Je suis très excité de vous présenter notre nouvel entraîneur Paulo Fonseca. J’ai le plaisir de le connaître depuis 5 ans. Je l’ai vu performer en tant que coach et je l’ai aussi découvert personnellement », a-t-il dit pour introduire son nouveau coach, précisant un peu plus tard ce qui l’avait séduit. « On a petit-déjeuné en 2020-2021, il m’avait dit qu’il aimait bien dominer et démoraliser les adversaires en possédant le ballon. Je m’en souviens, dominer et démoraliser. »

S’il avait déjà expliqué son raisonnement qui l’a conduit à limoger Pierre Sage, il a redit l’admiration qu’il avait pour son ancien entraîneur, tout en glissant ce qui n’allait pas. « Mon travail, c’est d’optimiser les chances d’aller en Ligue des Champions. Peut-être que Pierre aurait pu le faire. Mais moi, je dois améliorer les probabilités que ça arrive. De ce que j’ai vu hier soir, comme depuis plusieurs semaines, on survit. (…) Il a fait du super travail, il mérite l’admiration. Maintenant nous allons de l’avant. » Mais ce qui a le plus animé John Textor durant sa conférence de presse, c’est bien de revenir sur ce qui fait grincer des dents, à savoir la multipropriété, puisqu’avec son groupe Eagle, il possède l’OL, Botafogo et Molenbeek.

Une famille de clubs

« Je ne suis pas embêté par beaucoup de choses. J’aime améliorer la communication, et la compréhension des informations par rapport à notre business model. Je n’aime pas les dénominations comme multiclubs, multipropriété. Je n’ai pas dit que je voulais créer une multipropriété. Je pense que plein de joueurs n’ont pas accès à toutes les opportunités, à cause des règles sur l’immigration notamment. J’ai construit une famille de clubs, qui est plus collaborative que tous les autres exemples de multipropriété dans le foot. Ce ne sont pas les mêmes ambitions que les autres multipropriétés. (…) Nous changeons nos joueurs à travers nos clubs. Pourquoi les règles les empêchent d’avoir ces opportunités ? Les règles du football créent plus de mouvements entre les clubs, les communautés, les pays. Cela nous permet d’être plus compétitifs face à de l’argent illimité. Je ne comprends pas qui se sent menacé par ça, on ne gagne pas tous les championnats. Tous les clubs de notre famille méritent d’être champion et c’est mon ambition tous les jours », a-t-il exposé.

Pas sûr que cela convaincra forcément la DNCG, qui avait interdit l’OL de recrutement, ou les plus sceptiques sur les bienfaits de la multipropriété. Mais Textor croit plus que jamais en son modèle et en la stratégie des vases communicants. Il croit aussi plus en Paulo Fonseca qu’en Pierre Sage pour mener le club à une qualification en Ligue des Champions, jugée indispensable à la bonne tenue de son projet pour l’OL. Et les autres clubs de la famille.