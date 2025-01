OL : John Textor explique la mise à l’écart sans pitié de Pierre Sage

John Textor est enfin sorti du silence. Fortement critiqué pour son choix d’écarter Pierre Sage en plein milieu de la saison, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a confirmé, dans un entretien accordé à l’AFP, que le Portugais Paulo Fonseca sera bel et bien le futur coach des Gones, sauf revirement de situation. Ce soir, Le Figaro a publié le reste de l’interview. L’occasion de découvrir les explications de l’homme d’affaires américain sur l’éviction de Sage. Et sans surprise, Textor ne fait pas dans les sentiments, notamment lorsque la question du timing de ce choix lui est posée.

Textor ne regrette rien pour Sage

« Il n’y a jamais de mauvais moment pour prendre la bonne décision. Le timing parfait ne se présente jamais, donc je ne me soucie pas de savoir si j’ai pris la décision au bon moment ou non », a-t-il confié, avant d’expliquer brièvement ce qui l’a poussé à remercier Sage. Et d’après Textor, c’est à cause d’un fond de jeu qui ne serait pas en relation avec le potentiel du groupe. Tout ça, alors que l’OL n’est qu’à quatre points du podium et bien parti pour finir dans le top 8 de la Ligue Europa.

« Il a dû faire face à l’alchimie compliquée de l’introduction de nouveaux joueurs. Il était l’homme parfait pour le poste. Et puis nous avons vu la magie opérer, n’est-ce pas ? Mais il a beau avoir été l’homme parfait pour ce chapitre de l’histoire du club, il est devenu entraîneur récemment et l’OL est un grand club européen… Cette année, nous avons relativement mal joué par rapport à notre potentiel. Maintenant, il nous faut plus que de la magie. Nous avons besoin de préparation, de constance et de plus d’expérience », a-t-il indiqué. Mais ce n’est pas tout.

«On ne s’amuse pas ? Moi, je m’amuse.»

Selon lui, les joueurs sont également responsables en partie de cette situation, même si Textor n’hésite pas à affirmer que les partenaires d’Alexandre Lacazette n’ont pas été assez bien préparés par le staff rhodanien. « Peut-être qu’ils ne courent pas autant qu’ils pourraient courir. Parfois, c’est de la fatigue. Nous avons beaucoup de matches. Je pense que nous ne faisons pas un assez bon travail pour les préparer. Je ne vois pas un bloc défensif bien organisé. Je vois une belle créativité avec le ballon, mais pas une exécution clinique du but par rapport à nos occasions ». Toujours aussi cash en interview, Textor a enfin répondu à ceux qui l’accusent d’avoir plongé l’OL dans l’instabilité.

Un constat qui peut se comprendre quand on voit les septuples champions de France changer d’entraîneur en plein mercato, avec tous les joueurs de l’effectif ayant été déclarés transférables. Une version que ne partage pas l’Américain. « Le jour de mon arrivée, j’ai mis 85 millions d’euros au bilan. J’ai remboursé 50 millions de dettes, renforcé mon bilan et, pour la première fois en 30 ans, nous avons été sanctionnés. (…) Nous sommes passés de la 18e à la 6e place (la saison passée, ndlr), pour nous qualifier en Europa League, et maintenant nous sommes en course pour la gagner. Alors, en quoi est-ce un manque de stabilité ? C’est une course folle, mais n’est-ce pas un divertissement sportif ? On ne s’amuse pas ? Moi, je m’amuse. » Pas sûr toutefois que beaucoup à l’OL aient les mêmes amusements que John Textor.