OL : John Textor confirme l’arrivée imminente de Paulo Fonseca

Pierre Sage viré, l’Olympique Lyonnais va nommer Paulo Fonseca à sa place. L’entraîneur portugais va d’ailleurs signer un contrat jusqu’en juin 2027 et débarquera dans le Rhône avec quatre adjoints. Ce soir, John Textor a d’ailleurs confirmé l’arrivée à venir du technicien lusitanien.

«Sauf imprévu, oui Paulo sera notre prochain entraîneur. Il lui reste quelques petites choses à régler avec son club précédent, mais ça avance vite et nous espérons le voir cette semaine», a-t-il confié dans un entretien accordé à l’AFP. Pour rappel, nous vous avions relayé plus tôt dans la journée que Paulo Fonseca et l’OL ont trouvé un accord total pour leur collaboration.