Accord total entre l’OL et Paulo Fonseca

Tout est en train d’aller très vite à l’Olympique Lyonnais. Dans le même temps qu’un mercato hivernal assez tendu, où des sanctions planent au-dessus du club par la DNCG, Pierre Sage a été écarté de son poste d’entraîneur ce mardi après une mauvaise passe en ce début d’année 2025. Après un succès inespéré face à Montpellier, l’OL a enchaîné une série de cinq matches sans succès, dont une élimination en 1/16es de finale de Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu (D3). Ce qui lui a été visiblement fatal, puisque l’OL l’a mis à pied.

«L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage, ainsi que les membres du staff, Jamal Alioui, Rui Lemos, Denis Valour et Rémy Vercoutre, dans l’attente d’une décision à venir dans les prochains jours. Ce choix sportif qui intervient dans le contexte actuel de la saison 2024 – 2025 ne remet pas en question le formidable travail effectué début 2024 et pour lequel l’Olympique Lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe», a simplement annoncé l’OL dans un court communiqué.

Paulo Fonseca sur le banc de l’OL jeudi

Comme nous l’avions annoncé, John Textor a avancé ses pions pour recruter Paulo Fonseca, l’ex-coach du LOSC et tout juste mis à pied par l’AC Milan. Une information confirmée par la presse italienne qui explique que le Portugais, libre depuis son départ de l’AC Milan il y a un mois, négociait sa libération de contrat avec le club lombard. Et les choses avancent très vite puisque RMC Sport annonce que l’entraîneur portugais dispose d’un accord total avec l’OL.

Paulo Fonseca va donc bel et bien devenir le successeur de Pierre Sage et doit atterrir à Lyon dans les 24 prochaines heures. Pour l’instant, Jorge Maciel, ancien entraîneur de Valenciennes et qui figurait dans le staff de Pierre Sage, dirige la séance d’entraînement ce mardi. Mais Paulo Fonseca pourrait d’ores et déjà être sur le banc face à Ludogorets jeudi (21h), en Europa League. Et donc pour le déplacement chez l’Olympique de Marseille, dimanche prochain, dans une semaine déjà décisive.