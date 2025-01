L’OL annonce la mise à l’écart de Pierre Sage

L’Olympique Lyonnais vient d’officialiser la nouvelle. Comme cela était pressenti, le club rhodanien a décidé de mettre à l’écart son entraîneur, Pierre Sage, en raison des récents résultats sportifs. Après un succès inespéré face à Montpellier, l’OL a enchaîné une série de cinq matches sans succès, dont une élimination en 1/16es de finale de Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu (D3). Ce qui lui a été visiblement fatal, puisque l’OL a pris la décision de le «dispenser d’activité».

«L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage, ainsi que les membres du staff, Jamal Alioui, Rui Lemos, Denis Valour et Rémy Vercoutre, dans l’attente d’une décision à venir dans les prochains jours. Ce choix sportif qui intervient dans le contexte actuel de la saison 2024 – 2025 ne remet pas en question le formidable travail effectué début 2024 et pour lequel l’Olympique Lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe», précise l’OL dans un court communiqué.

Paulo Fonseca arrive

Nommé fin novembre 2023 pour assurer l’intérim après le passage éclair de Fabio Grosso, Pierre Sage avait réussi l’exploit de redresser un club en position de relégable et de faire surtout une incroyable remontada, avec une qualification en Ligue Europa inespérée. Mais le début de saison 2024-25 n’avait pas été flamboyant et depuis quelques jours, il avait d’ailleurs été placé sur la sellette par John Textor, qui a toujours voulu un très grand nom pour son banc.

Comme nous l’avions révélé, John Textor a avancé ses pions pour recruter Paulo Fonseca. Une information confirmée par L’Équipe et la presse italienne qui expliquent que le Portugais, libre depuis son départ de l’AC Milan il y a un mois, négocie sa libération de contrat avec l’AC Milan, son ex-club, et devrait arriver assez rapidement sur le banc de l’OL. Il aura fort à faire rapidement puisque l’OL va affronter Ludogorets, en Ligue Europa, et l’OM dans la semaine. Le tout, en réussissant à convaincre un public lyonnais qui appréciait grandement Pierre Sage.