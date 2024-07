Arsenal : Nicolas Pepe regrette d’avoir coûté 80 millions d’euros

Débarqué en 2019 avec tous les espoirs inhérents à sa saison lilloise, Nicolas Pepe n’aura malheureusement pas connu la même fortune à Arsenal. Malgré une saison à 10 buts en Premier League, en 2021, l’international ivoirien a par la suite vu son statut se fragiliser sous les ordres de Mikel Arteta, au point d’être prêté à Nice lors de la saison 2022/2023. Aujourd’hui libre après une saison à Trabzonspor, l’ailier de 29 ans reste dans l’attente de retrouver un nouveau projet. Ce jeudi, Pepe a accordé un entretien à la BBC, dans lequel il est notamment revenu sur son passage chez les Gunners.

«Ce n’était pas facile du tout et les supporters n’étaient pas satisfaits de mes performances. Mais quand j’ai commencé, ils jugeaient surtout le prix de mon transfert. Je pense que j’ai fait certaines bonnes choses à Arsenal et je ne regrette pas mon passage là-bas. Mais mon transfert au club était le plus élevé de l’histoire du club, donc ils s’attendaient à ce que je marque à chaque match, regrette l’ancien Lillois. Si Arsenal m’avait acheté pour 20 millions de livres, ce serait peut-être différent. Le prix d’un transfert, ce n’est pas de la faute des joueurs. Ils ne demandent pas d’être payés 90 ou 100 millions de livres sterling. Mais c’est comme ça dans le monde du football et c’est quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a aussi des joueurs comme Mudryk et Antony qui ne sont pas toujours à leur meilleur niveau, et pourtant ce ne sont pas de mauvais joueurs.»