Ligue des Champions 2024/2025 : quel tirage au sort pour les clubs français ?

Le tirage au sort de la Ligue des Champions 2024/2025 se déroulera ce jeudi soir à 18h et les quatre clubs français en lice vont désormais savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Champion de France et déjà qualifié, le Paris Saint-Germain a été rejoint comme Monaco (2e) et Brest (3e) par Lille (4e). Les Dogues viennent de se qualifier dans la douleur contre le Slavia Prague et portent ainsi le contingent français à quatre équipes, un record pour la Ligue 1.

Champion de France, le Paris Saint-Germain est dans le premier chapeau en compagnie de Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool, l’Inter Milan, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le FC Barcelone. Lille de son côté se retrouve dans le chapeau 3 tandis que l’AS Monaco et le Stade Brestois sont dans le chapeau 4. À noter que chaque équipe affrontera deux formations par chapeau.

Du lourd à prévoir

Quelques spécificités existent, tout d’abord, il est impossible pour deux équipes du même pays de s’affronter. Lille ne jouera pas Brest et le PSG n’affrontera pas Monaco. Ensuite, chaque équipe ne pourra pas affronter plus de deux équipes d’un même pays. Ainsi, les principales menaces seront Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid dans le chapeau 1, le Bayer Leverkusen, l’Atlético de Madrid et Arsenal dans le chapeau 2 ainsi que le Feyenoord, le Sporting CP et le PSV Eindhoven dans le chapeau 3. Aston Villa est de son côté l’épouvantail du chapeau 4.

Des tirages plus cléments peuvent avoir lieu avec le Borussia Dortmund et le RB Leipzig dans le chapeau 1 ainsi que le FC Bruges et le Shakhtar Donetsk dans le chapeau 2. Dans le chapeau 3, les Young Boys de Berne, le Celtic Glasgow, le Dinamo Zagreb et l’Etoile Rouge de Belgrade. Enfin dans le chapeau 4, le Sturm Graz et le Slovan Bratislava sont de bonnes options. Révélation demain soir pour les clubs tricolores.

Les 36 qualifiés

Chapeau 1 : Manchester City (Angleterre), Bayern Munich (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Paris Saint-Germain (France), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Borussia Dortmund (Allemagne), RB Leipzig (Allemagne) et FC Barcelone (Espagne)

Chapeau 2 : Bayer Leverkusen (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), Atalanta (Italie), Juventus (Italie), Benfica (Portugal), Arsenal (Angleterre), FC Bruges (Belgique), Shakhtar Donetsk (Ukraine) et AC Milan (Italie)

Chapeau 3 : Feyenoord (Pays-Bas), Sporting CP (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Red Bull Salzbourg (Autriche), Young Boys de Berne (Suisse), Celtic Glasgow (Écosse), Dinamo Zagreb (Croatie), Lille (France) et Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Chapeau 4 : AS Monaco (France), Sparta Prague (Tchéquie), Aston Villa (Angleterre), Bologne (Italie), Girona (Espagne), Stuttgart (Allemagne), Sturm Graz (Autriche), Stade Brestois 29 (France) et Slovan Bratislava (Slovaquie)