OL - OGC Nice : les compositions probables

La suite après cette publicité

Victoire impérative pour l'Olympique Lyonnais (4e), ce soir (21h) face à Nice (9e), s'ils veulent conserver leurs derniers espoirs de Ligue des Champions. Des Lyonnais qui se doivent de gagner pour mettre la pression sur l'AS Monaco (3e) qui se déplace du côté de Lens (6e) et qui devront espérer un faux pas des Rouges et Blancs pour obtenir le dernier ticket pour la prochaine Ligue des Champions. De son côté, l'OGC Nice ne joue est déjà en vacances et pourrait ne pas se donner à 100% lorsqu'on connaît l'enjeu et la rivalité avec le club de la Principauté.

Pour cette rencontre, et peut-être sa dernière sur le banc de l'OL, Rudi Garcia devrait, selon L'Equipe, aligner un 4-2-3-1 à la pointe duquel Memphis jouera lui aussi son dernier match sous les couleurs lyonnaises. De son côté, Adrian Ursea devrait, lui, proposer un 4-3-3 avec une charnière habituelle composée de Jean-Clair Todibo et de William Saliba dont l'avenir n'est pas non plus certain du côté de Nice.

Vous voulez suivre tous les matchs de la dernière journée de Ligue 1 ? Le Multifoot de la 38 journée de la Ligue 1 Uber Eats c’est aujourd’hui sur CANAL+ à 21,99€ / mois et sans aucun engagement si vous le souhaitez. Attention, cette offre est à saisir de toute urgence car elle est susceptible d’être limitée dans le temps. Alors profitez de cette offre tant qu'elle est disponible à ces conditions ici.