OM : Pierre-Emerick Aubameyang entretient le flou sur son avenir

Au crépuscule d’une saison plus que convaincante avec l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) a séduit tous les supporters olympiens. Malgré un début de saison en dents de scie, le numéro 10 marseillais empile les buts en Ligue 1 et surtout en Europa League. L’année dernière, l’OM avait perdu Alexis Sanchez après une bonne saison, les dirigeants olympiens ne veulent pas que cela se reproduise avec Pierre-Emerick Aubameyang. Leur attaquant entretient le doute. À la question « comment voyez-vous votre avenir ? », le Gabonais n’a pas su répondre. « Bonne question ! Je fais toujours le point à la fin de la saison. On va finir cette saison avec les grands matches à venir, et on en reparlera à ce moment-là » a-t-il répondu au quotidien L’Équipe. Les rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite enfle.

Toujours dans le quotidien français, Pierre-Emerick Aubameyang a indiqué avoir déjà refusé des propositions venant du Golfe : « il y a eu l’opportunité. La proposition est arrivée. Comme chaque été, je fais le point avec mon père et je me dis : "Non, ce n’est pas moi". Je ne veux pas finir sur une saison comme ça parce que pour le joueur que j’étais, pour la carrière que j’ai faite, je ne peux pas accepter de partir sur un échec. Bien sûr que ce type de gros chèque est tentant, d’Arabie saoudite ou d’ailleurs, mais avant tout, c’est le football que j’ai dans le coeur, je n’ai pas envie d’avoir de regrets demain. Je préfère avoir un challenge, même risqué, c’est ça qui va faire que je reprendrai derrière un plus gros chèque, on ne sait jamais dans la vie (rires)». L’Arabie saoudite devra donc encore attendre pour s’attacher les services du meilleur buteur de l’Europa League.

