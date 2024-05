Reims : la réaction de Will Still

Will Still n’est plus l’entraîneur du Stade de Reims. Le Belge a été démis de ses fonctions, après avoir acté un départ à l’issue de la saison en cours. Mais malgré ce rebondissement inattendu, le coach a tenu un discours empreint de respect, sur le site officiel du club rémois.

« Je remercie le Stade de Reims, le Président Caillot et Mathieu Lacour de m’avoir donné cette opportunité unique et de m’avoir soutenu tout au long de mon trajet ici. Je serai éternellement reconnaissant envers le Stade de Reims ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin avec le club. Je remercie en particulier tous les joueurs avec qui j’ai pu travailler, tout le staff technique, performance, analytique, médical ainsi que les intendants, mais aussi et surtout tous les supporters de ce club formidable. Notre série de 19 matchs sans défaite de la saison dernière ainsi que les matchs spectaculaires à Delaune resteront des moments uniques pour moi. Delaune et la Champagne auront toujours une place particulière dans ma vie et je resterai le premier supporter des Rouge et Blanc », a-t-il déclaré.