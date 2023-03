Stade Brestois - Paris Saint-Germain : les compositions probables

C’est une nouvelle désillusion européenne qu’a connue le Paris Saint-Germain en milieu de semaine : déjà battu à l’aller au Parc des Princes (0-1), le club de la capitale a été éliminé de la Ligue des Champions après une nouvelle défaite face au Bayern Munich (2-0, 3-0 aux scores cumulés). Une déroute que ne semblent pas digérer les supporters parisiens, qui attendent de soulever la coupe aux Grandes Oreilles depuis près d’une décennie. Pour tenter de garder la face cette saison, le PSG a encore un trophée à aller chercher : l’Hexagoal. Ce sacre final, qui serait le 11e de l’histoire du club, pourra sembler un peu plus proche en cas de victoire à Francis-Le Blé.

Les hommes de Christophe Galtier affronteront, en effet, le Stade Brestois ce samedi soir, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Le technicien parisien devra néanmoins faire son onze sans trois défenseurs : car oui, Marquinhos, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi rejoindront Neymar Jr et Presnel Kimpembe à l’infirmerie et ne feront pas le voyage en Bretagne. Du côté de la formation bretonne, avec un petit point d’avance sur la zone de relégation, Eric Roy espérera prendre au moins un point et embêter le leader du championnat, après avoir montré un beau visage face à d’autres équipes de haut de tableau (nul face à Lens, défaites 2-1 contre Lille et Monaco).

Des titulaires absents côté PSG

Concernant les compositions, en commençant par celle du Stade Brestois, Eric Roy devrait reconduire son 4-3-3 avec Marco Bizot en tant que dernier rempart. Le gardien néerlandais serait accompagné, dans l’axe, par Achraf Dari et Lilian Brassier pour former la charnière, aux côtés des latéraux Noah Fadiga et Jean-Kevin Duverne. Pierre Lees-Melou, en sentinelle, guiderait le milieu de terrain complété par Hugo Magnetti et Haris Belkebla. Enfin, Franck Honorat, seul buteur lors de la victoire à Strasbourg, la saison passée, retrouverait son couloir droit, avec Romain Del Castillo à gauche. Steve Mounié, auteur de 4 petits buts en L1, serait seul à la pointe de l’attaque.

Côté parisien, Christophe Galtier devrait donc composer son onze sans ses nombreuses absences sur blessure en défense. Devant le gardien Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Sergio Ramos et El Chadaille Bitshiabu formeraient la défense à 3 avec le jeune piston Warren Zaïre-Emery, pour une potentielle quatrième titularisation en championnat, et Juan Bernat. Dans l’entrejeu, on retrouverait Marco Verratti dans un rôle de pointe basse, juste derrière Fabian Ruiz et Vitinha, pas loin d’ouvrir la marque à Munich en milieu de semaine. Enfin, Kylian Mbappé et Lionel Messi formeraient l’habituel duo d’attaque avec l’absence de Neymar Jr sur blessure.

