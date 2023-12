Man City : Pep Guardiola répond à la rumeur l’envoyant sur le banc de l’Espagne

Il est peut-être le plus grand entraîneur espagnol de l’histoire. Pour autant, rien n’indique qu’il prendra un jour la tête de la sélection ibère. Sur le banc de Manchester City depuis 2017 maintenant, Pep Guardiola a souvent été lié à différentes rumeurs de transfert, l’envoyant parfois même sur des bancs de sélections à l’image du Brésil ou de l’Espagne. Présent en point de presse ce mercredi, l’ancien entraîneur du Barça a répondu aux bruits de couloir évoquant sa potentielle arrivée sur le banc de la Roja. En rappelant formellement qu’il se sentait bien dans son club, malgré la zone de turbulence actuellement traversée.

«Je suis vraiment très heureux d’être ici avec ce club (Manchester City). Vraiment, vraiment heureux. Il me reste encore un an de contrat. J’espère qu’ils ne me licencieront pas et que je pourrai rester ici, a-t-il indiqué. Et de poursuivre : Diriger l’Espagne ? Je le répète, je suis vraiment heureux d’être ici à Manchester City. » La journée des aveux ne sera pas pour aujourd’hui.