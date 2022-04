Carlos Tévez prévient le Real Madrid avant City !

La suite après cette publicité

Ancien attaquant de Manchester City, Carlos Tévez (38 ans) s'est exprimé dans une interview accordée au site web des Citizens alors que les hommes de Pep Guardiola s'apprêtent à croiser la route du Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions (mardi, 21 heures). Buteur des Skyblues entre 2009 et 2013, Tévez promet, à ce titre, une belle bataille à l'Etihad Stadium, estimant cependant que son ancien club présente tous les arguments pour terrasser les Merengues.

«Entre Manchester City et le Real, c'est du 50/50, mais c'est très impressionnant de voir ce qu'est devenu City en une décennie, passé de l'équipe qui tentait d'émerger du milieu de tableau à une formation qui regarde droit dans les yeux les plus grands clubs. Aujourd'hui, tout a changé. C'est presque le Real qui doit se préoccuper d'affronter City ! Tout le monde sait ce dont City est capable, tous connaissent la force de son effectif et la solidité du club», a notamment reconnu l'Argentin.

