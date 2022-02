West Ham sait comment conserver Declan Rice

West Ham United réalise une très bonne saison, ils sont qualifiés en huitième de finale d'Europa Ligue, au quatrième tour de la FA Cup et ils sont cinquième en championnat. Les hommes de David Moyes ont donc réalisé une première partie de saison presque parfaite, marquée cependant par deux défaites consécutives contre Leeds et Manchester United en janvier. Ces deux défaites viennent mettre en exergue les difficultés du club à être engagé sur plusieurs tableaux.

Le manque de recrue pour démarrer la seconde partie de saison pourrait compliquer les chances de qualification du club londonien en Ligue des Champions. Selon The Telegraph c'est pourtant bien cette compétition que souhaite jouer Declan Rice, le très important milieu des Hammers, qui a déjà refusé deux offres de prolongation de son club. Estimé à plus de 120M€ par ses dirigeants, le joueur de 23 ans intéresse les plus grandes écuries anglaises, à savoir les deux clubs de Manchester et Chelsea. Bien qu'il lui reste deux ans et demi de contrat, Rice devrait vraisemblablement faire ses bagages cet été, à moins peut-être d'une qualification de West Ham pour la plus prestigieuse des compétitions.