Liverpool a tranché pour l’avenir de Luis Diaz, Newcastle pose 76M€ sur la table pour une star de Premier League

Liverpool veut conserver Luis Diaz

Le Barca va faire ses débuts en Liga avec un déplacement périlleux à Mestalla face à Valence. Flick pourra compter sur la présence de Lamine Yamal et Pedri. En revanche pas de Dani Olmo, toujours pas enregistré sur la liste en Liga. Une preuve qu’il va être difficile pour le Barca de recruter encore cet été. Sport va dans ce sens et explique que de toute façon, Liverpool n’est pas prêt à vendre Luis Diaz, pisté par Barcelone. Arne Slot a confirmé que le Colombien restera en Angleterre, les Reds comptent sur lui. Il ne reste que 15 jours au club catalan pour enregistrer un renfort sur le mercato.

4e offre de Newcastle pour Guehi

En déplacement à Southampton à 16h, Newcastle aurait aimé commencer cette saison avec un renfort supplémentaire en défense. Malheureusement pour les Magpies, Crystal Palace a rejeté pour la 4e fois une proposition de transfert pour Marc Guehi, qui s’élevait à 76M€ selon Sky Sports.

Ca bouge sur le mercato en Serie A

L’AC Milan est sur le point d’enregistrer Youssouf Fofana dans ses recrues. Le Français est arrivé aujourd’hui à Milan pour sa visite médicale contre un chèque de 25M€ bonus compris. Son officialisation est imminente. Si le mercato n’est pas encore fini, la Vieille Dame pourra au moins compter sur sa jeune pépite turque, Kenan Yildiz qui a prolongé jusqu’en 2029 et a hérité du légendaire n°10. Comme révélés selon nos informations, Al-Qadsiah et l’AS Roma sont en négociations avancées pour le transfert de l’Argentin. Les deux clubs seraient même d’accord. Il manque le "go" du joueur. Il est question d’un salaire de 15M€ net sur trois saisons. Il Romanista ajoute que Dybala veut se donner le temps de la réflexion. De son côté, le patron des scouts du club saoudien est catégorique : Dybala va rejoindre le club.