Incidents OL-OM : l'OM fait appel !

C’était à prévoir. Le mercredi 8 décembre dernier, la commission de discipline rendait enfin sa décision au sujet des incidents survenus quelques minutes seulement après le coup d’envoi du choc de Ligue 1 entre l’OL et l’OM. Les Gones avaient ainsi écopé d’un point de pénalité et la rencontre sera à rejouer à huis clos, au Groupama Stadium (une nouvelle date n'a pas encore été définie).

Une décision qui avait ulcéré le directeur de la communication olympien Jacques Cardoze. « Cette décision est profondément décevante, je dirais même humiliante pour les joueurs. À Nice, on a frappé un de nos joueurs ; le club a été sanctionné d'un point ferme. À Lyon, un de nos joueurs a de nouveau été frappé, et Lyon s'en tire avec un point ferme. Si je comprends bien le message envoyé par la Commission de discipline à l'ensemble des joueurs de Ligue 1, se faire frapper vaut 1 point ferme ; mais ça donne aussi la possibilité de rejouer un match. »

L'OM conteste

Depuis, l’OM avait clairement fait savoir qu’il n’allait pas en rester là. Concrètement, les Marseillais souhaitaient avoir match gagné et basta. Ils avaient toutefois sept jours pour faire appel. Ce mardi, L’Équipe annonce que le club olympien a bien entamé les démarches nécessaires.

Le quotidien sportif indique en effet que l’OM a saisi la commission d’appel de la FFF afin que cette dernière réétudie tout le dossier et revoie le jugement. On attend désormais la réaction de l’Olympique Lyonnais car cette commission d’appel est réputée pour être bien plus sévère que la commission de discipline. Et si la sanction devait être alourdie, nul doute que les Gones ne resteront pas de marbre.