Ligue Europa : les terribles regrets de l’OM après le nul face à l’Atalanta

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille disputait sans doute le match le plus important de sa saison. À domicile, et dans une ambiance folle au Vélodrome, la formation de Jean-Louis Gasset recevait l’Atalanta dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue Europa. Dans un match disputé, mais globalement dominé par les Marseillais, les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1). Malgré l’ouverture du score concédée, l’OM aurait pu l’emporter alors que Aubameyang avait manqué un face-à-face en fin de première période et qu’Azzedine Ounahi avait touché la barre sur une belle frappe enroulée. De quoi avoir des regrets. C’est en tout cas le message des Marseillais après la rencontre.

Au micro de Canal+, le portier espagnol Pau Lopez, qui n’a finalement rien eu à faire dans ce match, a exprimé sa frustration devant ce résultat. «On savait que ce serait très difficile. J’ai eu la chance de jouer contre eux quand j’étais à Rome et c’était déjà très compliqué. Mais je pense que l’on a fait un très bon match. On a eu des occasions pour gagner le match mais c’est comme ça. Aujourd’hui, tout le monde peut être fier de ce qu’il a fait. Mais on ne voulait pas avoir de regrets. On a fait ce que le coach nous a demandé. C’est dommage car on espérait un meilleur résultat pour que ce soit différent au retour. Mais on va aller à Bergame pour le gagner cette fois-ci», a-t-il lancé. Une analyse d’ailleurs finalement partagé par son coéquipier Amine Harit.

Jean-Louis Gasset regrette les petits détails

L’international marocain, s’il a estimé que son équipe n’avait pas lâché et s’était bien battue, a aussi souligné que l’OM avait clairement la place de mieux faire ce jeudi soir.« On prend un but sur une petite erreur, mais on arrive à réagir au Vélodrome comme à notre habitude. C’était important de vite recoller au score pour garder de la confiance. Quand on encaisse un but, on arrive à réagir. On a regardé cette équipe droit dans les yeux et on a même eu plus d’occasions franches. On avait un plan et on savait comment les presser. Ils jouent dans un système dans lequel on a joué la saison dernière, c’est similaire à ce qu’on faisait. On savait comment les mettre en difficulté, on aurait dû plus garder le ballon je trouve, et on est tombé dans ce qu’ils voulaient avec les longs ballons, mais malgré tout, on a fait un bon match. On est à la mi-temps de cette double confrontation. Tout se jouera sur un match. On part à 0-0, ce sera difficile, mais ça passera par là pour cette finale. J’espère qu’on le fera, ç'a n’a pas été une saison facile, on va tout faire pour emmener nos supporters en finale.»

Mais de toutes les analyses marseillaises après la rencontre, celle de Jean-Louis Gasset semble être la plus amère. L’ancien adjoint de Laurent Blanc n’a pas caché sa déception au micro de Canal+ évoquant notamment les détails qui n’ont pas joué en la faveur de l’OM ce soir. «On dit souvent que les matchs se jouent sur des détails. Mais ce soir, les éléments ont été contre nous. Quand tu as la belle occasion, le but refusé ou la balle enroulée qui frappe l’arête de la barre, ça se joue sur des détails. On est à la mi-temps du match, on est à 1-1 et on sait qu’il faudra faire un exploit en Italie. C’est toujours difficile de jouer face à une équipe qui est au marquage partout. Il faudra avoir le temps de bien travailler, que les joueurs comprennent ce que l’on peut faire. On a une semaine pour peaufiner avec la vidéo. Cela nous laisse de l’espoir.Même si en première mi-temps, on était crispé techniquement, c’était beaucoup mieux en deuxième période. Rien n’est impossible. Si on nous avait dit que le 9 mai, on jouerait un match pour la finale, on aurait signé des deux mains. Donc on va mettre tout ce que l’on a pour le réussir. » Place désormais à la récupération. L’OM aura donc une semaine pour préparer ce match après la décision de la LFP de décaler la rencontre du week-end en Ligue 1. De son côté, l’Atalanta jouera lundi en Serie A, à deux jours de son match retour donc…