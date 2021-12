Discipline, OL-OM : les Marseillais ne veulent pas en rester là

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict. Après les incidents du 21 novembre dernier lors de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, l’OL a écopé d’un retrait d’un point ferme et de deux matches à jouer à huis clos. Mais comme l’indique La Provence, il y a de grandes chances que cette histoire n’en reste pas là.

En effet, l’OM n’est pas satisfait de ces sanctions et l’a d’ailleurs d’ores et déjà fait savoir, que ce soit par l’intermédiaire de Jacques Cardoze ou Alvaro Gonzalez. Les Marseillais ont sept jours pour faire appel et Pablo Longoria réfléchit à cette possibilité. Une décision devrait être prise ce jeudi. En cas d’appel, le dossier reviendrait à la commission supérieure d’appel de la Fédération française, réputée pour être moins clémente que celle de la LFP.