Discipline, OL-OM : Lyon perd un point !

Le 21 novembre dernier, sur la pelouse du Groupama Stadium, le ballon n'a circulé que pour quelques minutes. Sur le premier corner de cet Olympico, Dimitri Payet a reçu une bouteille en plein visage. Derrière, tout le monde est rentré aux vestiaires et la rencontre n'a jamais repris, malgré plusieurs heures d'attente. Dès le lendemain, la Commission de Discipline de la LFP dévoilait les premières sanctions à l'égard du club rhodanien avec «un huis clos total du Groupama Stadium» à titre conservatoire.

Mais presque deux semaines et demie après les incidents, la Ligue de Football Professionnel se penchait encore une fois sur ce match arrêté. Une nouvelle Commission de Discipline se tenait ce mercredi, avec des représentants des Gones mais aucun Marseillais, la Ligue expliquant que l'OM n'était pas mis en cause. Et après plusieurs heures d'échanges et de débats, les sanctions viennent à l'instant de tomber.

Match à rejouer à huis clos et retrait d'un point pour l'OL

Ainsi, évidemment, c'est l'Olympique Lyonnais qui a été sanctionné. Les Rhodaniens ont écopé d'un retrait d'un point ferme ainsi que de deux huis clos, le premier ayant été purgé la semaine dernière contre le Stade de Reims (1-2), le second étant pour ce match qui sera donc à rejouer au Groupama Stadium. Maintenant, les deux parties peuvent faire appel devant la Fédération française de football.

Reste aussi à savoir comment l'OM va prendre ces sanctions, après la sortie de Jacques Cardoze. « Aucun dirigeant de l'OM n'a été invité à s'exprimer devant cette Commission de Discipline. Nous n'avons reçu aucune convocation, nous estimons que cette Commission est aujourd'hui illégitime, qu'il s'agit là d'une parodie de justice. Les faits dont on parle sont extrêmement graves, jamais un match n'avait été arrêté à la 4e minute de jeu, et voilà que l'une des deux parties n'est même pas invitée à pouvoir s'exprimer et apporter la contradiction », avait-il déclaré. La suite s'annonce épique.

Le communiqué complet de la commission de discipline :

«Au regard du grave incident intervenu pendant la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille (14ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 22 novembre 2021 de mettre le dossier en instruction et de prononcer, à titre conservatoire, un huis clos total du Groupama Stadium sur la rencontre Olympique Lyonnais – Stade de Reims. Après lecture du rapport d'instruction, la Commission prononce les décisions suivantes :

- Un point de pénalité à l'Olympique Lyonnais.

- Le match Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille est donné à rejouer à huis clos total au Groupama Stadium.

Deux matchs à huis clos total pour l'Olympique Lyonnais, dont le match Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille à rejouer. Le premier match à huis clos total a été purgé dans le cadre de la mesure conservatoire.»