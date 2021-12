Discipline, OL-OM : le gros coup de gueule de Jacques Cardoze

Deux semaines et demi après les incidents survenus lors de la rencontre entre l'OL et l'OM au Groupama Stadium, une nouvelle Commission de Discipline de la LFP se tient ce mercredi soir pour prendre des sanctions à l'encontre du club rhodanien. Comme l'expliquaient plusieurs médias dans l'après-midi, plusieurs représentants de l'OL sont arrivés à cette Commission, mais aucun dirigeant marseillais. RMC avançait en effet que pour la LFP, les Phocéens n'avaient pas à se défendre puisqu'ils n'étaient pas mis en cause.

Il faut croire que ce scénario, ou plutôt cette décision de la Ligue de Football Professionnel, n'a pas plu du côté de l'Olympique de Marseille. Toujours selon la radio, le directeur de la communication du club marseillais Jacques Cardoze s'est adressé aux journalistes sur place, furieux. «La LFP méprise Marseille ! Le club ne prendra pas en compte les décisions de ce soir», aurait lâché ce dernier. Le dirigeant phocéen n'a semble-t-il pas apprécié que l'OM ne soit pas convié à cette réunion.