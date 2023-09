L’Inter a déjà un gros problème avec Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Une saison et puis s’en va. Entre Alexis Sanchez et l’Olympique de Marseille, l’histoire d’amour aura été courte mais intense. Le Chilien, auteur de 18 buts et de 3 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, a été à la hauteur des attentes placées en lui. Mais faute d’accord avec les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, l’ancien joueur d’Arsenal n’a pas prolongé l’aventure. Il avait d’ailleurs chargé les dirigeants phocéens au moment de faire ses adieux au club et aux supporters qu’il a tenu à remercier.

Un choix qui passe mal

«Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois, la direction technique avait fait d’autres choix, mais je les respecte.» Pablo Longoria lui avait répondu dans la foulée, histoire de mettre les choses au clair. Juste avant, le Chilien a fait son grand retour à l’Inter Milan. Un club qu’il avait quitté un an auparavant pour rejoindre Marseille. Retourner en Lombardie était la priorité du joueur de 34 ans.

Lié aux Nerazzurri jusqu’en 2024, Alexis Sanchez n’a pas encore pu jouer avec l’équipe de Simone Inzaghi, lui qui était encore juste physiquement selon la presse italienne pour affronter Cagliari (28 août) et la Fiorentina (3 septembre). La trêve internationale devait lui permettre d’être au point pour la suite. C’était en tout cas le plan du staff et des dirigeants qui lui ont conseillé de rester à Milan, selon la Gazzetta dello Sport. D’ailleurs, ils ont aussi contacté la fédération chilienne ainsi que le staff de la sélection nationale afin qu’Alexis Sanchez reste en Italie pour poursuivre sa remise en forme.

Un état de santé qui inquiète

Mais ces derniers n’ont pas répondu favorablement à cette demande. Même chose du côté du joueur qui, selon El Mercurio, a privilégié la Roja à l’Inter. Une décision qui n’a pas du tout été appréciée par les Milanais, qui n’ont pas digéré le comportement du joueur. Un élément qui a d’ailleurs connu quelques soucis de santé en sélection puisqu’il souffre d’un problème d’anémie. Une information qui a été transmise à l’Inter, qui scrute de près la santé de son joueur. En effet, la GdS explique que les Italiens vont multiplier les examens pour son joueur, dont la condition physique inquiète.

Après un été sans club à se préparer seul, Alexis Sanchez n’est pas encore à 100%. Inzaghi ne serait pas rassuré, lui qui compte sur le Chilien. Ce dernier n’est pas encore assuré de participer au derby de Milan face aux Rossoneri le 16 septembre prochain. Ce serait une absence de taille puisque l’attaquant, très expérimenté, a déjà vécu des chocs d’un tel niveau. Le Corriere dello Sport estime que, sauf surprise, il devrait malgré tout être sur le banc face à l’AC Milan. Le retour d’Alexis Sanchez à l’Inter ne se passe pas comme prévu pour le moment…