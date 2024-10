Les confidences de Trent Alexander-Arnold sur son avenir

Trent Alexander-Arnold ne sait pas de quoi sera fait demain. Actuellement en stage avec l’Angletere, pour laquelle il a marqué sur coup franc lors de la victoire (3-1), ce dimanche face à la Finlande, le latéral de Liverpool s’est confié sur son futur dans les colonnes de The Athletic. En fin de contrat l’été prochain, l’international anglais (31 sélections, 3 buts) n’a pas semblé fermer la porte à un départ de son club toujours. Bien que le joueur de 25 ans ait réaffirmé sa volonté de devenir un jour le capitaine des Reds, la situation contractuelle de ce dernier laisse planer le doute sur son l’avenir. «Je veux être un joueur de Liverpool cette saison (au minimum), c’est ce que je dirai»», explique le Britannique qui laisse donc, une porte entrouverte pour un départ libre en juin prochain.

La suite après cette publicité

Un des facteurs importants pour l’avenir du latéral droit sera la quête de trophées. Récemment, il confiait d’ailleurs, à ses partenaires de sélection nationale, son inquiétude de ne plus en remporter avec les Reds. «J’ai eu une conversation avec Eberechi Eze (Crystal Palace). J’ai dit : 'Il y a une chance que je ne gagne plus jamais de trophée dans ma carrière. Et il y a une chance que j’en gagne beaucoup, beaucoup plus. Je suis entré dans la fleur de l’âge et je ne veux pas être le joueur qui n’a gagné des trophées que lorsqu’il était jeune». Arne Slot et les Reds savent donc ce qu’ils doivent aller chercher pour convaincre Alexander-Arnold de rester dans la Mersey.