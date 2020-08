LdC : Franz Beckenbauer encense le PSG

Ils sont deux et à la fin il n'en restera qu'un. Dimanche soir, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain vont s'affronter pour remporter la Ligue des Champions. Une rencontre qui est déjà dans toutes les têtes, que ce soit du côté français ou allemand. En Allemagne justement, Franz Beckenbauer, ancien joueur, entraîneur et président du club, a été questionné au sujet du prochain adversaire des Bavarois par Sport 1.

«Le Bayern Munich a une mentalité gagnante. Mais j'ai vu le Paris Saint-Germain jouer à plusieurs reprises. Ils jouent du très bon football. Au Barça, j'ai toujours eu le sentiment qu'ils avaient des points faibles et qu'ils pouvaient être exploités. Ce n'est pas le cas à Paris. Vous n'avez pas de points faibles. Il n'y a pas un joueur qui est en-dessous par rapport à des éléments très forts comme Neymar et Kylian Mbappé. C'est une super équipe équilibrée et complète. C'est pourquoi il est très difficile de jouer contre eux.»