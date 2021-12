Nike lance sa nouvelle collection «Small Sided» de chaussures de foot en salle

Il n'y a pas que le football en plein air dans la vie. La preuve, Nike vient de lancer sa nouvelle collection de chaussures intitulée « Small Sided », dédiée aux pratiquants du football en salle.

Quatre nouveaux modèles composent ce pack de la marque à la virgule, avec une couleur dominante différente pour chaque paire.

Il y en a pour tous les goûts avec du bleu, du vert fluo et du blanc pour les trois paires plus traditionnelles, qui comprennent toutes une semelle commune marron clair très originale et dynamisante.

Le dernier modèle crée par Nike se veut plus osé, avec du noir comme couleur majeure, avec surtout une partie dorée et pailletée aux airs de gala présente sur la partie arrière de la chaussure.

